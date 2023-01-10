Готовится настоящий преемник смартфона OnePlus Nord 2

В последний раз OnePlus представила новый смартфон серии Nord в 2021 году и им стал OnePlus Nord 2. По меркам мира технологий времени с тех пор прошло немало и настала пора предложить более современное устройство в этой ценовой категории. В прошлом году был представлен аппарат Nord 2T, но это было малозначительное обновление по сравнению с Nord 2, как и все другие модели «T». Теперь OnePlus готова выпустить полноценный Nord 3.

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Издание MySmartPrice сообщает, что этот смартфон сейчас проходит испытания в Индии, где он и производится. Из этого не следует, что и продаваться он будет только там. Nord 2 в своё время добрался до Европы и Великобритании, как и Nord первого поколения. Так скорее всего будет и с новым устройством.

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Nord 3 может поступить в продажу в один из первых двух месяцев лета. Аппарат носит кодовое название Larry. К сожалению, о характеристиках Nord 3 пока не сообщается, пишет AndroidAuthority.