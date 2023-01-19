Однако поддержка операционной системы будет продолжаться ещё 2 года

Windows 10 по-прежнему используется на гораздо большем количестве устройств, чем Windows 11, несмотря на все усилия Microsoft по привлечению людей к своей последней операционной системе. Следующий шаг компании должен ещё приблизить переход большего числа пользователей на Windows 11. В конце этого месяца компания прекратит выдачу лицензий Windows 10 через свой веб-сайт.

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Microsoft сообщила об этом на официальных страницах продуктов программного обеспечения. Это касается выдачи лицензий для Windows 10 Home, Pro и Workstation. В заявлении об отказе от ответственности говорится, что 31 января 2023 года — последний день, когда потребители могут загружать операционные системы с сайта Microsoft.

В уведомлении подчеркивается, что, несмотря на прекращение загрузки, Windows 10 продолжит получать обновления безопасности, защищающие ПК от вирусов, шпионских и других вредоносных программ до 14 октября 2025 года.

Таким образом у пользователей, желающих загрузить Windows 10 с веб-сайта Microsoft, есть на это менее двух недель. На данный момент стоимость Windows 10 Home составляет 139 долларов, Windows 10 Pro оценивается в 199 долларов, Windows 10 Pro для рабочих станций стоит 309 долларов.

Всё сказанное относится только к цифровым версиям Windows 10, купленным потребителями непосредственно на сайте Microsoft. Производители ПК, вероятно, по-прежнему смогут покупать лицензии. Есть также множество сторонних розничных продавцов, продающих физические копии, в том числе OEM-копии Home и Pro, доступные на Amazon, и множество сайтов, продающих ключи по низким ценам. Инструмент Microsoft Media Creation Tool для Windows 10 также по-прежнему доступен.

Несмотря на то, что поначалу Windows 11 была встречена холодно пользователями, ОС продолжает сокращать разрыв со своей предшественницей в опросе Steam. Теперь она установлена почти на 3 из 10 компьютеров, что говорит о потеплении отношения к Windows 11.

Кроме того многие компании готовятся перейти на Windows 11. Это хорошая новость для Microsoft, поскольку корпоративный сегмент традиционно медленнее всех обновляется до последней операционной системы Windows.

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Однако, многие люди категорически против перехода на Windows 10, как это было с Windows 7 и будут ждать пока поддержка полностью не прекратится через два года.