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Жертвы приложений-вымогателей всё реже платят выкуп
Бизнес киберпреступников по вымогательству находится на спаде
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Вредоносные приложения-вымогатели шифруют файлы на компьютерах и просят деньги за их расшифровку. Организации часто платят выкуп за важные для их работы данные, но в прошлом году это начало меняться.

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Согласно сведениям от аналитической компании Chainalysis, доходы от приложений-вымогателей в 2022 году сократились с $765,6 млн до минимум $456,8 млн, то есть на 40,3% по сравнению с 2021 годом. Число атак выросло, но выросло и число отказавшихся платить жертв. В 2019 году платили 76% пострадавших, в 2022 году только 41%.

Жертвы программ-вымогателей всё чаще понимают, что даже в случае уплаты выкупа у них нет гарантий на возврат данных или на то, что копии не будут переданы посторонним или выложены в интернет. Всё больше людей узнают, что такое программы-вымогатели, так что утечки данных не несут прежних рисков для репутации.

Компании и общественные организации разработали улучшенные стратегии резервного копирования, что позволяет вернуть данные без необходимости расшифровывать их и платить за это. К тому же страховые компании с малой вероятностью разрешат клиентам платить выкуп из страховой суммы.

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Хотя платят выкуп уже не так часто и в 2022 году средняя продолжительность жизни программ-вымогателей сократилась со 153 дней до 70 дней, заработать на этом виде преступлений всё ещё можно, пишет Techspot.

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#безопасность #приложения-вымогатели
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