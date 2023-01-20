Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Alphabet уволит 12000 сотрудников или 6% своего персонала
Google очередной из технологических гигантов увольняет персонал
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Alphabet, в состав которой входит Google, сокращает примерно 12000 рабочих мест, что  равнозначно 6% её глобальной рабочей силы. Об этом сказано в разосланном сотрудникам компании электронном письме. Генеральный директор Сундар Пичаи пишет, что это было трудное решение и ему «глубоко жаль» пострадавших работников. Увольнения будут происходить в разных странах.

реклама

В течение последних лет в период «резкого роста» в связи в том числе с пандемией Alphabet активно нанимала сотрудников. Однако, теперь экономическая ситуация поменялась не в лучшую сторону. В последние недели Microsoft, Amazon, Twitter и прочие технологические компании также объявили о масштабных сокращениях персонала.

Google держалась дольше многих, в том числе благодаря успешным подразделениям рекламы и облачных вычислений. Однако, в прошлом квартале прибыль компании сократилась на 27% по сравнению с этим же периодом годом ранее, так что возникла необходимость сократить расходы и найм сотрудников. Аналитики призвали даже к более агрессивным сокращениям. По данным Bloomberg, с 2017 года численность персонала компании выросла на 20%.

Руководство обещает, что работникам будут платить в течение всего периода увольнения, то есть минимум 60 дней. Alphabet предложит выходное пособие, начиная с 16-недельного оклада, и по две недели за каждый год в Google. Будут выплачены бонусы за 2022 год и оставшееся время отпуска, предлагается 6 месяцев медицинского обслуживания, услуги по трудоустройству и «иммиграционная поддержка для пострадавших».

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В последнее время Google уменьшала и другие расходы. Она закрыла сервис Stadia, отменила ноутбуки Pixelbook следующего поколения и не только. Компания собирается сосредоточиться на искусственном интеллекте, обещая «совершенно новый опыт для пользователей, разработчиков и бизнеса», пишет Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google и Nvidia беспокоятся насчет сделки Microsoft и Activision Blizzard
Google устраняет путаницу названий функций при резервном копировании фотографий
Android 13 набрала долю в 5,2% Android-устройств за 5 месяцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг вновь приносит прибыль в разы превышающую расходы на розетку
14
В США объяснили почему не будут поставлять танки Abrams Украине
16
Канцлер ФРГ заявил, что для окончания конфликта на Украине «российская агрессия» должна «провалиться»
21
Британская разведка допустила отправку Россией современных танков Т-14 «Армата» в зону СВО
4
В Пентагоне не видят смысла в передаче Украине танков Abrams
30
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
82
NetEase отклонила предложение о продлении партнерства с Blizzard China
2
В России смогли впервые создать турбину большой мощности на 110 МВт
1
Ryzen 5 7600 положил на лопатки новый бестселлер Intel Core i5-13400F – разница в играх достигла 28%
13
Авиакомпании Европы хотят бесплатно летать через Сибирь
9
В России предлагают отказаться от обязательной страховки ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей
5
Новый способ зарядки может продлить срок службы АКБ как минимум на 20%
5
Тактильный костюм OWO Skin - вторая кожа геймера
4
Ученые разрабатывают инструмент для прогнозирования солнечных вспышек и корональных выбросов массы
+
В Нидерландах "приспособили" навоз в качестве топлива для трактора
2
NVIDIA намекает игрокам, что 3060 — это лучшее предложение
14
Новый 4-ядерный Core i3-13100 показал разочаровывающий результат и уступил Ryzen 5 5600
10
Игрок War Thunder слил в сеть реальные секретные документы об F-16 Falcon
4
Немецкий концерн Rheinmetall может передать Украине в этом году свыше ста танков Leopard и Challenger
4
Биткоин неожиданно пошёл вниз, но очередная волна может поднять курс цифрового золота до $161 800
11

Популярные статьи

В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
44
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
139
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
16
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
39
Как французский авиационный хлам Super Puma губит жизни украинцев и не только их
10
Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
16
Ретро и видеокарты: ATI Radeon 9200 64MB (R92DV) и ATI Radeon 9600 256MB (R96)
31
Ретро и видеокарты: GeForce 2 MX Super и GeForce 2 Pro
14
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
59
Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона
7

Сейчас обсуждают

Romulox
18:40
Цеэвропейцы не гнушаются обирать тушки своих захистников в местах складирования этих тушек.
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
qwe_123
18:40
дай свой телеграм
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
Житель Рашки
18:38
конспиралогия)
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
Житель Рашки
18:37
а на рабсиян тебе пох, которые померли ради золотых унитазов путлера
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
RED
18:37
Интересно, будет ли там русская локализация, и если нет, как быстро ее сделают наши студии.
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 станет самым крупным в истории студии
KGBT+ v2
18:36
Обычно долгожителями становтся игры для которых можно делать свои моды (адд-оны), новые карты, модели, скрипты и т.д. Примеры: Серия rFactor, серия Arma, серия Neverwinter Nights и множество других.
Инсайдер: Microsoft отстранила 343 Industries от работы над серией Halo после провала Halo Infinite
-=metallist=-
18:36
Ты как всегда от сути к мелочам стрелки переводишь. Какая тебе разница, что у той Сары на ляшках нарисовано? И ты как то можешь обосновать, что этот проект не воплощается в реальность? Эдуарда Ходоса ...
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
Вежливый_Bredley
18:36
так ісе время помогают и прекращать не собираются. а от рахи даже ираны с сербиями начинают отворачиваться.
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
Лёха
18:34
нет у меня почты, я не волоку сам тогда звони 953 27 25 04
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
DungeonMasterGT
18:33
моя 775 материнка включается за 0 секунд, шах и мат
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем