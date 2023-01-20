Google очередной из технологических гигантов увольняет персонал

Alphabet, в состав которой входит Google, сокращает примерно 12000 рабочих мест, что равнозначно 6% её глобальной рабочей силы. Об этом сказано в разосланном сотрудникам компании электронном письме. Генеральный директор Сундар Пичаи пишет, что это было трудное решение и ему «глубоко жаль» пострадавших работников. Увольнения будут происходить в разных странах.

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В течение последних лет в период «резкого роста» в связи в том числе с пандемией Alphabet активно нанимала сотрудников. Однако, теперь экономическая ситуация поменялась не в лучшую сторону. В последние недели Microsoft, Amazon, Twitter и прочие технологические компании также объявили о масштабных сокращениях персонала.

Google держалась дольше многих, в том числе благодаря успешным подразделениям рекламы и облачных вычислений. Однако, в прошлом квартале прибыль компании сократилась на 27% по сравнению с этим же периодом годом ранее, так что возникла необходимость сократить расходы и найм сотрудников. Аналитики призвали даже к более агрессивным сокращениям. По данным Bloomberg, с 2017 года численность персонала компании выросла на 20%.

Руководство обещает, что работникам будут платить в течение всего периода увольнения, то есть минимум 60 дней. Alphabet предложит выходное пособие, начиная с 16-недельного оклада, и по две недели за каждый год в Google. Будут выплачены бонусы за 2022 год и оставшееся время отпуска, предлагается 6 месяцев медицинского обслуживания, услуги по трудоустройству и «иммиграционная поддержка для пострадавших».

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В последнее время Google уменьшала и другие расходы. Она закрыла сервис Stadia, отменила ноутбуки Pixelbook следующего поколения и не только. Компания собирается сосредоточиться на искусственном интеллекте, обещая «совершенно новый опыт для пользователей, разработчиков и бизнеса», пишет Engadget.