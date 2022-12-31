Китайский технологический гигант Huawei заявил в пятницу, что он вернулся к «обычному бизнесу»

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Компания Huawei вчера заявила, что возвращается к «обычному бизнесу» вопреки санкциям со стороны США. Так, компания сообщила, что по ее подсчетам в 2022 году доходы компании остались неизменными. Это говорит нам о том, что дела компании идут вполне неплохо.

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Ведущий поставщик телекоммуникационного оборудования, смартфонов и другого передового оборудования, компания Huawei, пострадала во время санкций со стороны администрации предыдущего президента США Дональда Трампа из-за опасений по поводу кибербезопасности и шпионажа.

Его преемник Джо Байден добавил к этому давлению правила, которые угрожают доступу Huawei к глобальным цепочкам поставок полупроводников. Но председатель Huawei Эрик Сюй высказался положительно в новогоднем послании. «В 2022 году мы успешно вышли из кризиса. Ограничения США теперь стали нашей новой нормой», — говорится в письме. «Мы вернулись к обычным делам».

Компания оценила годовой доход на 2022 год в 636,9 млрд юаней (92 млрд долларов), что лишь немного больше, чем 636,8 млрд юаней в 2021 году. Huawei перешла к диверсификации потоков доходов после того, как санкции под руководством США лишили ее значительной доли бизнеса в сфере телекоммуникационного оборудования и смартфонов.

Оборудование 5G компании было запрещено на основных рынках, включая США, Великобританию и Японию, по соображениям безопасности. Huawei опровергла обвинения в том, что ее оборудование может быть использовано для саботажа и шпионажа.

Компания – когда-то ведущий производитель смартфонов в мире — столкнулась с падением продаж после того, как Соединенные Штаты закрыли доступ к ключевым компонентам, а также запретили ей использовать операционную систему Android от Google.

С тех пор Huawei перешла в сектор облачных вычислений с целью инвестирования в центры обработки данных по всему миру, а также сосредоточилась на предложении потребительских технологий, таких как умные часы, в дополнение к телефонам. Фирма также расширила свое присутствие в автомобильном секторе в качестве поставщика.

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Компания не предоставила подробностей о своей чистой прибыли или разбивке цифр по различным подразделениям. Huawei не зарегистрирована на бирже, и ее счета не подлежат таким же проверкам, как компании, акции которых торгуются на фондовом рынке.