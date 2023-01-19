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Хакеры украли $1,5 млн через купленные в даркнете данные кредитных карт
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Более миллиона долларов было украдено группой злоумышленников посредством данных от кредитных карт, выставленных на продажу в даркнете. Некоторые подробности этой изощрённой киберпреступной операции стали известны благодаря обвинениям со стороны Министерства юстиции США.

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В деле «Соединенные Штаты против Тревора Осаги» ответчик признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с кредитными картами в период с 2015 по 2018 год. Осаги сумел заработать на этом более $1,5 млн.

От действий преступников пострадали не менее 4000 человек. Осаги теперь грозит до 30 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млн. Приговор огласят 25 мая.

Даркнет отличается от обычного интернета тем, что в него не зайдёшь с простого браузера, а веб-сайты и сервисы оттуда не индексируются популярными поисковыми системами. Зашифрованный и анонимный характер даркнета привлекает в него преступников.

Используя даркнет, Осаги создал преступное сообщество. Гамильтон Эромоселе якобы руководил преступной сетью, используя социальные сети для вербовки «рабочих» для покупки предметов роскоши и подарочных карт посредством украденных кредитных карт. Исмаэль Айдара создавал мошеннические банковские счета и кредитные карты, а Малик Аджала предоставлял информацию об украденных картах. В этой истории фигурируют ещё шесть человек, приезжавшие в США для решения задач, когда требовалось личное присутствие. Все они признали себя виновными.

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После того, как преступная сеть получала украденные номера кредитных и дебетовых, информация была передана участникам, использовавшим её для покупки авиабилетов в США, аренды автомобилей и проживания, подарочных карт и предметов роскоши. Только через три года властям удалось поймать злоумышленников, сообщает Digitaltrends.

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