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Как сообщает Bloomberg, в теневом сегменте интернета неизвестными хакерами продается база данных объемом более 23 терабайт, содержащая информацию о примерно миллиарде граждан Китая. Предположительно, утечка произошла из-за взлома сетевой инфраструктуры полиции Шанхая, что же касается содержащейся в базе информации – речь идет как минимум о ФИО, адресах, датах рождения, национальных ID, номерах мобильных телефонов и наличии или отсутствии уголовного преследования. Приобрести базу данных неизвестные злоумышленники предлагают за 10 биткоинов, что на данный момент равняется примерно 195 тысячам долларов США.
Власти Шанхая и представители китайской полиции пока публично не прокомментировали инцидент, многие же эксперты по информационной безопасности считают, что база подлинная и представляет из себя кладезь ценной информации для датамайнеров, а также телефонных и интернет-мошенников. Вероятно, в ближайшие дни или недели в сети появятся дополнительные сведения о произошедшей утечке, что же касается реакции китайских официальных лиц – с учетом масштабов инцидента, его вряд ли будут пытаться замалчивать. По информации Чжао Чанпэна, основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance, взлом мог быть связан с ошибкой при развертывании Elastic Search.