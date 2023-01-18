Недавний отчёт фирмы Trendfocus показал, что продажи твердотельных накопителей продолжают быстро расти, а продажи жёстких дисков рекордно сократились. По мнению аналитиков, падение за год превысило 40%.
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На протяжении десятилетий жёсткие диски доминировали в персональных компьютерах, предлагая большую вместимость по невысоким ценам. Потом их начали теснить твердотельные накопители, которые работают намного быстрее, бесшумно, но стоят дороже и их вместимость обычно ниже. До поры до времени это не мешало жёстким дискам сохранять востребованность благодаря более низкой стоимости в пересчёте на гигабайт объёма.
Впервые это изменилось в 2020 году, когда SSD превзошли по продажам HDD. Главной причиной стало падение стоимости SSD настолько, что они стали по карману большинству обладателей компьютеров. В сентябре данные Statista говорили, что объём поставок жёстких дисков в 2021 году сократился всего на 0,5%. К сожалению для производителей, на этот раз падение более крупное.
Последний отчёт Trendfocus охватывает ежеквартальные и ежегодные изменения у компаний Seagate, Toshiba и Western Digital. У всех отмечен резкий спад поставок. Больше всего пострадала Seagate, сократившая продажи за квартал и год на 41,7% и 43,7%. Спад Western Digital составляет 40,7% и 43%, Toshiba потеряла 37,7% и 39,3%. Зато поставки 2,5-дюймовых HDD выросли почти на 15%.
Продажи корпоративных накопителей упали из-за «уменьшения спроса на облачные технологии» у предприятий. Trendfocus отмечает, что Seagate, Toshiba и Western Digital в сумме продали примерно 11,5–12,5 млн корпоративных дисков, что означает падение на 25% по сравнению с предыдущим кварталом.
Не похоже, что падение продаж жёстких дисков остановится. Цены на SSD уменьшаются почти до уровня HDD, а SSD вместимостью 500 ГБ уже стоят не дороже, чем HDD такого же объёма, сообщает Techspot.