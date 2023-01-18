В прошлом году смена смартфонов была не на первом месте у потребителей

Высокая инфляция и неутешительный экономический прогноз на 2023 год заставили пользователей обращать меньше внимания на предметы роскоши вроде дорогих смартфонов и больше на квартплату, еду, бензин и прочие каждодневные траты. Такого падения продаж, как в последнем квартале прошлого года, на рынке смартфонов не было на протяжении 10 лет.

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По оценкам фирмы Canalys, падение поставок в минувшем квартале составило 17% по сравнению с последним кварталом 2021 года. За год было выпущено менее 1,2 млрд аппаратов, что на 11% хуже показателя 2021 года.

Apple и Samsung лидируют. Американский производитель занимает 25% рынка, южнокорейский 20%. Китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo сократили свои доли до 11%, 10% и 8% соответственно. Недавний релиз iPhone 14 позволил Apple опередить Samsung, но скорое появление Galaxy S23 может поменять их местами.

Год был тяжёлым для всех производителей, даже если доля рынка у них выросла. Экономика находится на пороге рецессии, в технологическом секторе наблюдается значительный спад, говорит аналитик Canalys Research Рунар Бьорховде.

«Производители смартфонов испытывали трудности в сложных макроэкономических условиях весь 2022 год. В последнем квартале зафиксированы худшие годовые показатели и показатели 4-го квартала за десятилетие».

Производители смогли сократить запасы премиальных устройств в новогодние праздники, но в целом квартал получился неудачным. За первые три квартала резко упал спрос даже в начальном и среднем сегментах.

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Canalys полагает, что OEM-производители в этом году уделят приоритетное внимание прибыльности и сокращению затрат. Объём продаж останется примерно на прежнем уровне. «Инфляционное давление будет постепенно ослабевать, но последствия повышения процентных ставок, замедления темпов экономического роста и растущая напряженность на рынке труда ограничат продажи», — говорит аналитик-исследователь Ле Суан Чью. «Это негативно скажется на насыщенных рынках, таких как Западная Европа и Северная Америка». Юго-Восточная Азия станет единственным регионом, где во втором полугодии ожидается рост продаж, пишет Techspot.