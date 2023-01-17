Samsung во вторник официально представила сенсор камеры 200 Мп ISOCELL HP2. Он предназначен для флагманских смартфонов и обладает улучшенной пиксельной технологией. Промышленное производство уже стартовало.
реклама
Сенсор камеры ISOCELL HP2 содержит 200 млн пикселей размером 0,6 мкм при собственном размере 1/1,3 дюйма. Это позволит получать снимки высокого разрешения без крупных выступов из корпусов смартфонов.
Сенсор умеет работать с разными уровнями освещения. При слабом освещении сенсор переключается на 50 Мп 1,2 мкм или 12,5 Мп 2,4 мкм, связывая от 4 до 16 соседних пикселей. Для съёмки видео 8K с разрешением примерно 33 Мп сенсор переходит в режим 1,2 мкм с 50 Мп. При съёмке видео 8K 30 кадров/с широкое поле обзора и увеличенный размер пикселя позволяют получать чёткие кинематографические ролики.
Ещё Samsung впервые представляет функцию DSG в режиме 50 Мп. Здесь применяется два разных значения преобразования к аналоговому сигналу, полученному на уровне пикселей. Smart-ISO Pro, разновидность HDR, объединяет различные уровни ISO для одной экспозиции, позволяя камере делать изображения 12,5 Мп и видео 4K 60 кадров/с в формате HDR.
Сенсор при слабом освещении применяет Super QPD, когда все 200 млн пикселей используются для обеспечения более быстрой и точной автофокусировки. Новая технология Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) позволяет уменьшать размытость изображения при ярком освещении.
Samsung пока не назвала сроки поставок сенсоров и в каких смартфонах он появится, пишет Gizmochina.