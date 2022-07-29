За ним могут последовать сенсоры с ещё более высоким разрешением

Samsung ранее анонсировала сенсор камеры ISOCELL HP1 200 Мп, который через несколько дней может войти в состав смартфона Moto X30 Pro и некоторых других. Также у южнокорейского производителя есть другой сенсор 200 Мп ISOCELL HP3.

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Теперь появились сведения о заявке Samsung на товарный знак Hexa²Pixel. Из него следует, что компания может работать над сенсором с разрешением 450 Мп.

Сенсор Samsung ISOCELL HP1 200 Мп и ISOCELL HP3 используют «шаблон Байера Tetra²pixel RGB». В них применяется объединение пикселей 16:1 (Tetra значит четыре). Товарный знак «Hexa²Pixel» указывает, что Samsung готовит сенсор с коэффициентом объединения пикселей 36:1 (Hexa значит шесть).

Сенсоры Samsung после объединения пикселей выдают от 12 Мп до 12,5 Мп. Из этого можно сделать вывод, что ведётся работа над сенсором с разрешением между 432 Мп и 450 Мп.

Вряд ли такой сенсор будет анонсирован скоро. Он может находиться на ранних этапах разработки и ждать предстоит минимум несколько месяцев.

Samsung планирует предлагать сенсоры камер с разрешением до 600 Мп и оптическим форматом 1/0,57 дюйма. Hexa²pixel может стать только началом, пишет Gizmochina.

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