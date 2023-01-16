Новые игровые аппараты кое в чём отличаются от китайских версий

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В конце прошлого года в Китае были представлены смартфоны Red Magic очередного поколения. Прошло несколько недель и производитель готов начать мировые продажи. Компания внесла некоторые изменения в названия, поскольку вместо модели Pro+ предлагается версия Void.

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Стандартный Red Magic 8 Pro назвали «матовым» из-за рельефной непрозрачной задней панели. Он получил 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ, как в китайской версии Pro. Модель Void имеет 16 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ памяти.

У обоих моделей ёмкость аккумулятора 6000 мАч и зарядка мощностью 65 Вт. Китайский Red Magic 8 Pro при аккумуляторе такой же ёмкости имеет зарядку 80 Вт. У Pro+ в Китае батарея 5000 мАч и зарядка 165 Вт.

Red Magic 8 Pro поступит в продажу 2 февраля. Этот аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,8 дюйма с разрешением 1116 х 2480 пикселей, частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 960 Гц. Передняя камера с разрешением 16 Мп находится под экраном благодаря технологии UDC 2-го поколения. Предлагаются два сенсорных плечевых триггера с частотой дискретизации 520 Гц.

Используется процессор Snapdragon 8 Gen 2, память типа LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Для охлаждения применяется система ICE 11, новые материалы которой призваны улучшать теплопередачу. Вентилятор со скоростью вращения 20000 об/мин был переработан для увеличения потока воздуха и снижения шума. Cube Performance Optimizer отвечает за стабильную частоту кадров в играх и низкое энергопотребление в остальное время.

Есть также стереодинамики и два линейных двигателя по оси X, а ещё разъём для наушников 3,5 мм. Поддерживается Wi-Fi 7 (4x4 MIMO) и есть девять антенн для 5G. Основная камера применяет сенсор Samsung GN5 с разрешением 50 Мп, рядом сверхширокоугольная камера 8 Мп.

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По внешнему виду две модели отличаются, поскольку у Void прозрачная задняя панель, как у Pro+. Версия Matte получила светодиодную подсветку, пишет GSMArena.