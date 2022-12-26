Игровые смартфоны с вентилятором для охлаждения

Бренд Red Magic в понедельник в Китае анонсировал свои смартфоны очередного поколения. В их число вошли модели Red Magic 8 Pro и 8 Pro+.

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Это устройства для мобильных геймеров с соответствующим внешним видом и характеристиками. Также это означает приличную систему охлаждения с вентилятором. Сзади вертикально расположены три камеры, фирменный знак и логотип компании. Обе модели будут иметь в том числе прозрачную версию, размеры и расположение элементов которой не отличаются от прочих.

Red Magic 8 Pro имеет рекордный для этого производителя объём системы охлаждения в 2068 мм³. У вентилятора есть подсветка RGB, как и полагается приличному игровому устройству. Всю переднюю часть корпуса заполняет экран, так как камера скрывается у него внутри. Аппараты оснащены самыми быстрыми плечевыми клавишами с частотой 520 Гц и у них есть разъёмы для наушников 3,5 мм.

Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, у них до 12 ГБ памяти и до 256 ГБ хранилища на 8 Pro и до 16 ГБ / 1 ТБ на 8 Pro+. Экраны у них OLED размером 6,8 дюйма с разрешением 2480 х 1116 пикселей и частотой 120 Гц. Они занимают 97,3% поверхности корпуса.

Смартфоны получили ультралинейные двойные стереодинамики с поддержкой звука Snapdragon, звука без потерь 96 кГц и низкой задержкой 48 мс. Две модели различаются аккумуляторами и мощностью зарядки. Сзади у обоих по три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 1 Мп. Разрешение передней камеры 16 Мп.

Red Magic 8 Pro имеет аккумулятор 6000 мАч и зарядку 80 Вт, обещая 47 часов работы. Red Magic 8 Pro+ обладает аккумулятором 5000 мАч, зато зарядка у него 165 Вт. Этого должно хватит для полной зарядки за 14 минут. Установлена система Android 13 с оболочкой Red Magic OS 6.0.

Red Magic 8 Pro будет стоить в Китае 3999 юаней за 8/128 ГБ, 4399 юаней за 8/256 ГБ и 4799 юаней за 12/256 ГБ. Версия Deuterium Transparent Edition 12/256 ГБ стоит 4999 юаней.

Цены на Red Magic 8 Pro составляют 5199 юаней за 12/256 ГБ и 5799 юаней за 16/512 ГБ.

Deuterium Transparent Edition (12/256 ГБ) — 5399 юаней.

Deuterium Transparent Edition (16/512 ГБ) — 5999 юаней.

Deuterium Transparent Edition (16 ГБ / 1 ТБ) — 6999 юаней.

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Продажи в Китае начнутся 28 декабря, пишет Gizmochina.