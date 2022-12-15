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Oppo анонсировала гибкие смартфоны Find N2 и Find N2 Flip
Гибкие аппараты Oppo будут конкурировать с Samsung по всему миру
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Компания Samsung продаёт больше всех гибких смартфонов, но конкуренты не сдаются. Oppo в четверг представила модели Find N2 и Find N2 Flip, называя первую из них «самым лёгким горизонтально складывающимся аппаратом».

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Oppo Find N первого поколения выпустили в прошлом году для конкуренции с Samsung Galaxy Z Fold 3. Новая модель будет противостоять Galaxy Z Fold 4, она стала меньше по толщине и весу. Аппарат весит 233 г и это на 30 г меньше по сравнению с моделью Samsung. Есть матово-белый и мятно-зелёный цветовые варианты, которые весят на 4 г больше из-за стеклянной задней панели.

Как и Z Fold 4, Find N2 работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Внутренний экран у него размером 7,1 дюйма с соотношением сторон  9:8,4 и разрешением 1792 х 1920. Внешний экран 5,54 дюйма с частотой 120 Гц. Используется шарнир второго поколения, уменьшенный и с меньшим количеством деталей (100 вместо 138). Стала менее заметной складка на экране. Нижняя рамка сделана из углеродного волокна для снижения веса.

Oppo обещает, что Find N2 выдержит более 400 тысяч сгибаний или 100 тысяч при температуре 50°C/-20°C. Должен аппарат пережить и падение с высоты до 1,2 м.

Есть три камеры сзади и две для селфи. Основная задняя камера 50 Мп с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией, рядом сверхширокоугольная 48 Мп с апертурой f/2.2 и камера телефото 32 Мп с апертурой f/2.2. Селфи-камеры получили разрешение 32 Мп. Камеры применяют чип Oppo MariSilicon X и созданы совместно с Hasselblad, умея снимать ночное видео 4K Ultra и 4K Ultra HDR.

Зарядка мощностью 67 Вт заряжает от нуля до 37% за 10 минут и до 100% за 42 минуты. Есть 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища UFS 3.1.

Find N2 Flip станет конкурентом Galaxy Z Flip 4. Его внешний экран 3,26 дюйма стал «самым большим экраном в аппаратах такого форм-фактора», как и аккумулятор 4300 мАч.

N2 Flip работает на чипе MediaTek Dimensity 9000+. Разрешение его основной камеры 50 Мп с апертурой f/1,8, сверхширокоугольная камера 8 Мп с апертурой f/2,2 и передняя камера 32 Мп с апертурой f/2,4.

Find N2 12/256 ГБ стоит 7999 юаней (около $1150), а 16/512 ГБ стоит 8999 юаней (около $1290). Find N2 Flip стоит от 5999 юаней ($860) за 8/256 ГБ и до 6999 юаней ($1000) за 16/512 ГБ.

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Find N2 поступит в продажу в Китае 23 декабря, а Find N2 Flip 30 декабря. Find N2 Flip будет продаваться и в других странах, но про вторую модель решение ещё не принято, пишет Techspot.

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#смартфоны #oppo
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