Что именно будет изменено, не сообщается

YouTube переосмысливает подход к нецензурной речи. В недавнем заявлении было сказано, что сервис «вносит некоторые коррективы» в политику касательно ненормативной лексики, которая была представлена в ноябре и получила негативные отзывы от авторов контента. В рамках этой политики происходит ограничение или удаление рекламы в видеороликах, в которых кто-то нецензурно выражается в первые 15 секунд или «фокусно применяет» грубые выражения на протяжении всего видео. Видео гарантированно полностью демонетизируется, если там есть ругательства в первые семь секунд или если их много.

реклама

Казалось бы, борьба с нецензурными выражениями является хорошим делом. Проблема в том, что правила применяются и к тем видео, которые были опубликованы до их введения. YouTube демонетизировал старые видео и не позволяет пользователям редактировать их.

К тому же сервис не радует обратной связью. YouTube обычно не сообщает нарушителям, в чём конкретно они провинились. Авторы чаще всего узнают о существовании новой политики тогда, когда сервис демонетизирует их ролики. Процесс не отличается последовательностью, одни видео помечаются, а другие нет.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

YouTube не говорит, что именно собирается изменить, так что непонятно, удовлетворит ли пересмотренная политика пострадавших авторов. Им остаётся лишь тщательно выбирать выражения, выкладывая новые видео, пишет Engadget.