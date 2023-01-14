YouTube переосмысливает подход к нецензурной речи. В недавнем заявлении было сказано, что сервис «вносит некоторые коррективы» в политику касательно ненормативной лексики, которая была представлена в ноябре и получила негативные отзывы от авторов контента. В рамках этой политики происходит ограничение или удаление рекламы в видеороликах, в которых кто-то нецензурно выражается в первые 15 секунд или «фокусно применяет» грубые выражения на протяжении всего видео. Видео гарантированно полностью демонетизируется, если там есть ругательства в первые семь секунд или если их много.
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Казалось бы, борьба с нецензурными выражениями является хорошим делом. Проблема в том, что правила применяются и к тем видео, которые были опубликованы до их введения. YouTube демонетизировал старые видео и не позволяет пользователям редактировать их.
К тому же сервис не радует обратной связью. YouTube обычно не сообщает нарушителям, в чём конкретно они провинились. Авторы чаще всего узнают о существовании новой политики тогда, когда сервис демонетизирует их ролики. Процесс не отличается последовательностью, одни видео помечаются, а другие нет.
YouTube не говорит, что именно собирается изменить, так что непонятно, удовлетворит ли пересмотренная политика пострадавших авторов. Им остаётся лишь тщательно выбирать выражения, выкладывая новые видео, пишет Engadget.