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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube начал снимать монетизацию у старых роликов с матом и жёсткими сценами из игр
Нашлись недовольные.
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В конце прошлого года видеосервис YouTube серьёзным образом ужесточил правила монетизации игрового контента. На платформе стали вводить неприятные ограничения для владельцев каналов за непристойную лексику, демонстрацию неподобающих сцен и так далее.

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А уже сейчас, в январе 2023 года, блогеры стали жаловаться, что YouTube принялся ограничивать монетизацию не только у новых видео, нарушающих обновлённые правила, но и у выпущенных гораздо раньше.

Так, несколько авторов крупных YouTube-каналов обратили внимание на тот факт, что их старые ролики попали под возрастные ограничения. Из-за этого монетизация с видеоматериалов была снята без какого-либо предупреждения со стороны платформы.

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13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Кому-то «прилетело» за мат в течение первых 15 секунд, в других случаях монетизация снималась буквально за одно нецензурное слово за весь ролик. Напомним, в 2022 году YouTube начал чаще отключать монетизацию у роликов за нецензурную брань, которая содержится в первых секундах видео. Из-за этого многие блогеры принялись стали цензурировать непристойные слова.

#youtube
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Скиталец
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Так это не photoshop, через исходный код страницы можно редактировать любые комментарии.
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Козырной Туз
20:28
Ты не пидор а Альфа самец и Одинокий Волк. И да не стоит мараться об рагулей.
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Евгений Сом
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