Нашлись недовольные.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

В конце прошлого года видеосервис YouTube серьёзным образом ужесточил правила монетизации игрового контента. На платформе стали вводить неприятные ограничения для владельцев каналов за непристойную лексику, демонстрацию неподобающих сцен и так далее.

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А уже сейчас, в январе 2023 года, блогеры стали жаловаться, что YouTube принялся ограничивать монетизацию не только у новых видео, нарушающих обновлённые правила, но и у выпущенных гораздо раньше.

Так, несколько авторов крупных YouTube-каналов обратили внимание на тот факт, что их старые ролики попали под возрастные ограничения. Из-за этого монетизация с видеоматериалов была снята без какого-либо предупреждения со стороны платформы.

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Кому-то «прилетело» за мат в течение первых 15 секунд, в других случаях монетизация снималась буквально за одно нецензурное слово за весь ролик. Напомним, в 2022 году YouTube начал чаще отключать монетизацию у роликов за нецензурную брань, которая содержится в первых секундах видео. Из-за этого многие блогеры принялись стали цензурировать непристойные слова.