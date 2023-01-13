Применяется отслеживание головы на основе ИИ, формирование луча и пространственное объёмное звучание

Сейчас искусственный интеллект нейронной сети имеет разные варианты применения: генерация текста, реконструкция изображений, распознавание лиц и многое другое. Компания Razer полагает, что ИИ может решить проблему выбора между ценой и качеством в звуковых панелях и системах объёмного звучания. Её новое устройство содержит несколько передовых технологий для создания качественного звука.

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На выставке CES 2023 Razer представила новую звуковую систему, сочетающую в себе формирование луча с нейронной сетью искусственного интеллекта, чтобы предложить объёмный звук в звуковой панели. Это достигается при помощи ИИ, отслеживания головы, формирования луча и пространственного звука.

Звуковая панель Razer Leviathan V2 Pro содержит инфракрасные камеры, способные видеть положение головы пользователя. Они передают эту информацию процессору нейронной сети, отслеживающему положение головы в реальном времени, чтобы знать, куда направить формирующий луч звук.

Формирование луча объединяет длины волн сигналов так, чтобы усиливать нужные сигналы и подавлять нежелательные для более чёткого приема. Обычно это связано с антенными решётками, но так можно передавать звук и в уши человека. Отслеживание головы на основе ИИ позволяет вести передачу, даже если человек не сидит неподвижно.

Razer знает, что термины вроде «ИИ», «отслеживание» и «нейронная сеть» могут вызвать опасения за конфиденциальность. Компания говорит, что когда звуковая панель обновляет данные, она удаляет старую информацию. При подключении к ПК визуальной информации не передается, изображения с инфракрасных камер не покидают процессора звуковой панели.





Трёхмерная аудиосистема Razer использует пространственный звук THX в двух режимах. Один эмулирует гарнитуры для двухканального звука, а другой пытается виртуально воспроизвести объёмное звучание с несколькими динамиками. Компания говорит об улучшении по сравнению с однонаправленными звуковыми панелями без запутанных кабелей, необходимых для создания объёмного звука. Для системы Razer нужен компьютер и один разъём USB.

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Технология ИИ сделала панель на $150 дороже. Leviathan V2 Pro стоит $400 долларов, продажи начнутся в конце января. Версия Leviathan V2 без отслеживания головы будет стоить $250, пишет Techspot.