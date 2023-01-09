Kiyo Pro Ultra будет стоить $300

Компания Razer известно высокой стоимостью своих продуктов, так что её новая веб-камера тоже будет по карману далеко не всем. На выставке CES 2023 она представила веб-камеру Kiyo Pro Ultra, поддерживающую съёмку несжатого видео в формате 4K.

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Производитель желает дать качество видео на уровне DSLR. В этой веб-камере применяется сенсор Sony Starvis 2 размером 1/1,2 дюйма, в результате чего размер у неё рекордный для камер Razer. Она предназначается для создателей контента, вроде стримеров. В её пользу может быть цена, которая всё же ниже по сравнению с камерами DSLR.

Kiyo Pro Ultra предлагает апертуру f/1,7, что даёт эффект Боке и приличное качество изображения при слабом освещении. Камера получила круглый корпус с объективом, напоминающим цифровую зеркальную камеру. Поддерживается запись несжатого видео 4K на скорости 24 кадра/с, 1440p 30 кадров/с и 1080p 60 или 30 кадров/с с HDR. Ещё здесь есть встроенный всенаправленный микрофон.

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Стоимость этой камеры составляет $300. Для начала работы достаточно подключить её к компьютеру. Приложение Synapse позволяет настраивать цифровой зум, включать отслеживание лица с помощью ИИ и устанавливать выдержку затвора, экспозицию, встроенную память и многое другое, пишет Gizmochina.