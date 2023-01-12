Инвестиционный фонд Саудовской Аравии увеличил свою долю в Nintendo

Информационное агентство Reuters сообщает, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии снова купил акции Nintendo, увеличив свою долю с 5,01% до 6,07%. Первые акции были куплены в мае прошлого года на деньги наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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Фонд также владеет значительными пакетами акций других игровых компаний. Только в 2021 году он купил акций на сумму более 2,1 млрд фунтов стерлингов, включая акции Activision Blizzard, Take-Two и EA, к ранее купленным акциям Capcom, Nexon, Koei Tecmo и других. Инвестиционный фонд вкладывается в занимающиеся видеоиграми компании, надеясь заработать на ожидаемом аналитиками росте рынка видеоигр.

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Фонд осуществляет эти инвестиции через подразделение Savvy Gaming Group (SGG). Инвестиции Саудовской Аравии в видеоигры вызывают противоречивые отзывы, в том числе по причине проблем Саудовской Аравии в отношении прав человека. Это не мешает фонду владеть акциями технологических компаний Microsoft, Disney, Uber, Google и Amazon. В скором времени группа может объявить о приобретении компании World Wrestling Entertainment, сообщает Gamespot. Таким способом Саудовская Аравия старается «слезть с нефтяной иглы» и ищет новые источники дохода.