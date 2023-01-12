Система подтверждения по электронной почте Nvidia в четверг испытывает перебои в работе, что повлияло на способность пользователей входить в свои учётные записи в сервисах GeForce Now и GeForce Experience. Желающие сбросить пароль для входа в аккаунт не могут дождаться письма с подтверждением. Таким образом, если вход в аккаунт был выполнен ранее, в ближайшее время из него лучше не выходить.
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Пользователи сообщают также, что у них не получается скачать драйверы через приложение GeForce Experience из-за этих же проблем с электронной почтой. Правда, ничего не мешает скачать любые версии драйверов для видеокарты самостоятельно со страницы скачивания на сайте Nvidia.
Прежде Nvidia критиковали за блокировку некоторой функциональности драйверов при входе в систему посредством GeForce Experience. Проблемы нынешнего дня, не дающие войти в аккаунты, могут усилить призывы открыть приложение. В нём есть немало интересных дополнительных функций, вроде записи игр с ShadowPlay, фильтров Freestyle и автоматической оптимизации игр, пишет PCGamer.