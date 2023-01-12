Виноват сбой в системе подтверждения Nvidia по электронной почте

Система подтверждения по электронной почте Nvidia в четверг испытывает перебои в работе, что повлияло на способность пользователей входить в свои учётные записи в сервисах GeForce Now и GeForce Experience. Желающие сбросить пароль для входа в аккаунт не могут дождаться письма с подтверждением. Таким образом, если вход в аккаунт был выполнен ранее, в ближайшее время из него лучше не выходить.

реклама

Пользователи сообщают также, что у них не получается скачать драйверы через приложение GeForce Experience из-за этих же проблем с электронной почтой. Правда, ничего не мешает скачать любые версии драйверов для видеокарты самостоятельно со страницы скачивания на сайте Nvidia.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Прежде Nvidia критиковали за блокировку некоторой функциональности драйверов при входе в систему посредством GeForce Experience. Проблемы нынешнего дня, не дающие войти в аккаунты, могут усилить призывы открыть приложение. В нём есть немало интересных дополнительных функций, вроде записи игр с ShadowPlay, фильтров Freestyle и автоматической оптимизации игр, пишет PCGamer.