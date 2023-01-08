Сокращения коснулись "по меньшей мере дюжины" работников в двух глобальных офисах.

То, что стало ежемесячным явлением, привело к сокращению большего числа сотрудников. В пятницу вечером Twitter уволил как минимум 12 сотрудников. По данным агентства Bloomberg, в их число входит Аналуиза Домингэс, бывший директор компании по финансам. Издание сообщает, что Twitter также сократил сотрудников, отвечающих за политику компании в области дезинформации и несколько сотрудников, работавших в направлении глобального апелляционного процесса и программы федеральных средств массовой информации.

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Глава отдела безопасности Twitter, указала на то, что компания недавно уволила больше сотрудников, но не говорит на какие отделы повлияли сокращения. "Было более разумно объединить их под руководством одного руководителя (вместо двух)", - сказала она агентству Bloomberg, добавив, что твиттер ликвидировал роли в тех областях, где компания не видела достаточного "объема", чтобы оправдать расходы. Она также сообщила, что Twitter увеличил штат сотрудников в отделе апелляций и будет по-прежнему иметь руководителя по политике доходов.

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По одной из последних оценок численность персонала Twitter составляет около 2 000 человек, или чуть более четверти от того, что было до покупки компании Маском.