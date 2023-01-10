Также в разработке находится модель Redmi Note 12 Pro 4G

Линейка смартфонов Redmi Note 12 была представлена в Китае в конце октября. В её состав сначала вошли четыре аппарата, в декабре к ним присоединился пятый. На прошлой неделе три модели были представлены в Индии.

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Теперь инсайдер Кацпер Скшипек сообщает, что Xiaomi может анонсировать ещё один смартфон в этой серии. Он получит название Redmi Note 12 Turbo (не путать с Redmi Note 12 Pro Speed). Также он известен под кодовым именем marble («мраморный»). Аппарат будет работать на каком-то процессоре Snapdragon с оболочкой MIUI 14 поверх системы Android 13. Пока это все доступные сведения, но по мере приближения анонса можно рассчитывать на новую информацию с сайтов сертификации.

Redmi Note 12 Turbo может оказаться не последней новинкой в этой серии. От Xiaomi ждут аппарата Redmi Note 12 Pro 4G, который можно рассматривать как переименованный Redmi Note 10 Pro. Ранее его рассчитывали увидеть под названием Redmi Note 11 Pro 2023.

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Во время анонса смартфонов Redmi Note 12 в Индии было сказано, что производитель сделает эту линейку Redmi Note более упорядоченной. Похоже, этого не случилось, и в разных моделях можно легко запутаться, пишет Gizmochina.