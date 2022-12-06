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Мировые продажи серии Redmi Note превысили 300 млн экземпляров
Скоро начнутся продажи международных версий Redmi Note 12
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Линейка смартфонов Redmi Note достигла очередной исторической для себя вехи. Xiaomi сообщила, что по всему миру за всё время было реализовано свыше 300 млн аппаратов этой серии. Только вчера компания сообщила, что продажи серии Redmi Note в одной Индии превысили 72 млн.

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Xiaomi готовится к релизу Redmi Note 12на международных рынках, стараясь подобными новостями подогреть интерес к ним. В октябре прошлого года глобальные продажи Redmi Note были на уровне 240 млн. Таким образом, примерно за 14 месяцев было продано ещё 60   млн. Этому поспособствовали выпущенные в нынешнем году новые модели. Однако, продажи всё же замедлились, так как в прошлом году за 5 месяцев было продано более 40 млн экземпляров.

Сейчас Xiaomi выпускает две разные серии Redmi Note, для Китая и для мировых рынков. Бывают также эксклюзивные модели для некоторых стран. Это затрудняет подсчёт того, сколько выпускается моделей в рамках одного поколения устройств.

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Предположительно, Redmi Note 12 для международных рынков может содержать минимум четыре модели: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro 5G. Они должны отличаться от представленных в конце октября в Китае Redmi Note 12, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #xiaomi #redmi
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