Линейка Redmi Note 12 распространяется по миру

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания Xiaomi в четверг анонсировала серию смартфонов Redmi Note 12, на этот раз в Индии. Сюда вошли модели Note 12, Note 12 Pro и Note 12 Pro+.

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Note 12 5G из трёх аппаратов наиболее дешёвый. У него экран Samsung AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением FHD+, частотой 120 Гц, яркостью до 1200 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц. Работает устройство на процессоре Snapdragon 4 Gen 1, с памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2. Установлена оболочка MIUI 13 поверх Android 12.

Сзади находятся три камеры, в отличие двух камер в китайской версии смартфона. Основная камера 48 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и ещё одна 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Есть разъём для наушников, защита IP53, инфракрасный сенсор, сканер отпечатков сбоку, корпус толщиной 7,9 мм и гибридный слот для SIM-карты и карты памяти до 1 ТБ.

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Стоимость Note 12 начинается от $199 за конфигурацию 4 ГБ + 128 ГБ, а 6 ГБ + 128 ГБ стоит $223. Note 12 5G доступен в чёрном, синем и зелёном цветах, пишет Gizmochina.