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Xiaomi объявляет о глобальном запуске серии Redmi Note 12
Первыми получить новые смартфоны смогут жители Индии
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 Пока Xiaomi готовится к запуску своих следующих флагманских смартфонов в Китае, компания также начала рекламную кампанию серии Redmi Note 12 на глобальном рынке. Xiaomi уже выпустила серию Redmi Note 12 в Китае, где она включает несколько моделей: Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus и Redmi Note 12 Pro Discovery Edition.

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 Первой страной за пределами Китая, которая получит смартфоны серии Redmi Note 12, является Индия, где Xiaomi продвигает смартфоны как в 12 раз более, быстрые и супер удивительные, чем другие модели Redmi Note. Точная дата запуска пока неизвестна, поскольку компания сосредоточилась на рекламе возможностей новой линейки Redmi Note 12, а не подтверждать время её запуска. Однако пользователь @yabhishekd сообщает, что серия может выйти в Индии 23 декабря, хотя и с оговоркой, что эта информация поступает из нового источника.

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 Судя по последним сертификациям, Xiaomi не будет выпускать все модели Redmi Note 12 в Индии. Например, ожидается, что Redmi Note 12 Pro Discovery Edition останется эксклюзивом для Китая, несмотря на выход более новой и мощной технологии проводной зарядки. @stufflistings утверждает, что индийская версия Redmi Note 12 Pro Plus будет выпущена с основной камерой на 200 МП, вероятно, с тем же датчиком, что и в его китайском аналоге.

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