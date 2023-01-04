Продажи за пределами Китая начнутся 7 февраля

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В Китае в среду состоялся анонс смартфона OnePlus 11. В этом году не выпускается модель Pro, но вся функциональность этого уровня присутствует. OnePlus 11 с двух сторон покрыт стеклом, а рамка металлическая. Корпус получил защиту IP54 от брызг. На нём есть ползунок уведомлений, который убирали в аппарате прошлого поколения.

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Экран AMOLED Samsung E4 имеет диагональ 6,7 дюйма с отверстием по центру и разрешением 3216 х 1440 пикселей. Это панель LTPO 3.0, которая поддерживает частоту обновления до 120 Гц и Dolby Vision.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с оперативной памятью LPDDR5x, хранилищем UFS 4.0 и системой жидкостного охлаждения VC. Установлена программная оболочка OxygenOS 13 поверх системы Android 13.

Сзади три камеры с настройкой от Hasselblad. Основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизации. Другая камера Sony IMX581 48 Мп сверхширокоугольная с поддержкой автофокуса для макросъёмки. Также есть камера телефото 32 Мп Sony IMX709 RGBW с 2-кратным зумом. Разрешение передней камеры 16 Мп.

Поддерживаются две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC и USB Type-C. Есть бионический вибрационный движок и два стереодинамика. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт. Размеры устройства 163,1 х 74,1 х 8,53 мм, вес 205 г.

Цены на OnePlus 11 в Китае:

12 ГБ + 256 ГБ — 3999 юаней ($580).

16 ГБ + 256 ГБ — 4399 юаней ($640).

16 ГБ + 512 ГБ — 4899 юаней ($710).

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Аппарат предлагается в зелёном и чёрном цвете. Продажи в Китае начнутся 9 января, международный релиз 7 февраля, пишет Gizmochina.