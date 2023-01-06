реклама
Компания Razer представила на выставке CES первую линейку продуктов на 2023 год. Наряду с новыми игровыми ноутбуками, компания показала саундбар Razer Leviathan V2 Pro beamforming PC. Компания утверждает, что он оснащен инфракрасной камерой, которая может определять, где находится пользователь. Razer утверждает, что саундбар может настраивать 3D-аудио поток в режиме реального времени в зависимости от вашего положения, чтобы обеспечить наиболее правдоподобное объёмное звучание, не важно, слушаете ли вы музыку или играете в видеоигры.
Есть два режима для 3D-аудио: THX Spatial Audio Virtual Headset и THX Spatial Audio Virtual Speakers. Первый имитирует нахождение в наушниках, второй - звучание с колонок с поддержкой 7.1.Razer обещает обеспечить "четкие, чистые высокие частоты и глубокие, напористые басы" с помощью нескольких динамиков и входящего в комплект сабвуфера. Технология не раскрывается, но можно предположить, что в основе лежит явление интерференции (наложения) звуковых волн. Также имеется поддержка Razer Chroma RGB. Цена Leviathan V2 Pro составляет 400 долларов, а в продаже он появится к концу месяца.