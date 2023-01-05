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Технологические планы Intel говорят о видеокартах Battlemage для энтузиастов в 2024 году
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Видеокарты Intel первого поколения для настольных ПК ожидаемо не имели большого  успеха. Карты Arc Alchemist имели множество проблем и были опасения, что компания прекратит попытки стать своей на рынке видеокарт. Этого пока не случилось и Intel всё ещё надеется оказаться достойным конкурентом Nvidia и AMD. Для этого карты будущих поколений должны быть более успешными.

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Теперь появились технологические планы Intel и видеокарты в них тоже упомянуты. Intel выпустит две модели мощностью 150 Вт в нынешней линейке Arc уже в этом квартале. Это будут карты SKU4 (D23-P5) и SKU5 (D23-M3), представители средней категории с 6 ГБ памяти со скоростью 16 Гбит/с.

В планах есть обновлённые карты Alchemist+. Их появления можно ждать в 3-м квартале на GPU ACM+ G21 с TDP 175-225 Вт и ACM+ G20 с TDP от 75 до 100 Вт.

В 2024 году Intel собралась добраться до рынка для энтузиастов с картами Battlemage на архитектуре Xe2-HPG. Высокопроизводительный GPU BMG-G10 с TDP до 225 Вт появится во 2-м квартале 2024 года, а GPU BMG-G21 с TDP до 150 Вт позже в том же квартале.

Battlemage получат ряд новшеств, в том числе улучшенную трассировку лучей, улучшения микроархитектуры, подсистему памяти и сжатия нового поколения, новую технологию рендеринга с машинным обучением, передовые возможности DeepLink и технологию рендеринга на основе машинного обучения нового поколения. Карты будут нацелены на производительность и игры для энтузиастов.

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После Battlemage выпустят карты с кодовыми названиями Celestial и Druid, сообщает Techspot.

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#intel #видеокарты
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