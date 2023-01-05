Это будут модели для самых требовательных покупателей

Видеокарты Intel первого поколения для настольных ПК ожидаемо не имели большого успеха. Карты Arc Alchemist имели множество проблем и были опасения, что компания прекратит попытки стать своей на рынке видеокарт. Этого пока не случилось и Intel всё ещё надеется оказаться достойным конкурентом Nvidia и AMD. Для этого карты будущих поколений должны быть более успешными.

реклама

Теперь появились технологические планы Intel и видеокарты в них тоже упомянуты. Intel выпустит две модели мощностью 150 Вт в нынешней линейке Arc уже в этом квартале. Это будут карты SKU4 (D23-P5) и SKU5 (D23-M3), представители средней категории с 6 ГБ памяти со скоростью 16 Гбит/с.

В планах есть обновлённые карты Alchemist+. Их появления можно ждать в 3-м квартале на GPU ACM+ G21 с TDP 175-225 Вт и ACM+ G20 с TDP от 75 до 100 Вт.

В 2024 году Intel собралась добраться до рынка для энтузиастов с картами Battlemage на архитектуре Xe2-HPG. Высокопроизводительный GPU BMG-G10 с TDP до 225 Вт появится во 2-м квартале 2024 года, а GPU BMG-G21 с TDP до 150 Вт позже в том же квартале.

Battlemage получат ряд новшеств, в том числе улучшенную трассировку лучей, улучшения микроархитектуры, подсистему памяти и сжатия нового поколения, новую технологию рендеринга с машинным обучением, передовые возможности DeepLink и технологию рендеринга на основе машинного обучения нового поколения. Карты будут нацелены на производительность и игры для энтузиастов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

После Battlemage выпустят карты с кодовыми названиями Celestial и Druid, сообщает Techspot.