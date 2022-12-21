Ослабление политики нулевой терпимости к Covid может негативно сказаться на производстве в Китае

Большая часть мира вышла из пандемии и связанных с ней проблем с производством и поставками технологий, но ещё не весь мир. Недавние события в Китае говорят о том, что болезнь не отпускает человечество. Проблемы на промышленных предприятиях влияли на производство в этом году и могут продолжить влиять в следующем.

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Вероятные новые вспышки Covid-19 в Китае могут повлиять на запуск компьютеров и ноутбуков в начале следующего года из-за проблем с персоналом. Правительство Китая начало ослаблять строгие карантинные меры после невиданных прежде протестов. Китай ещё не достиг коллективного иммунитета, так что существуют опасения, что новые вспышки могут быть серьёзными и скажутся на производстве и поставках по всему миру.

Источники издания Digitimes утверждают, что некоторые китайские заводы по производству ноутбуков лишились из-за болезни половины работников. Уровень заражения рабочих может быть 10%-15%, а остальные просто не являются на работу, чтобы не заразиться. Положение дел может стать хуже после Лунного Нового года 22 января, когда многие уходят в отпуск и это может вызвать всплеск инфекций.

В результате производители ПК могут столкнуться с нехваткой компонентов, что вынудит их сократить масштабы производства или перенести запуск новых продуктов.

Пока трудно сказать, как это может повлиять на мировой рынок компьютеров в ближайшие месяцы. У тайваньских производителей ноутбуков вроде Compal, Inventec, Quanta или Winstron дефицита пока не наблюдается.

Предыдущие беспорядки в Китае повлияли на производство iPhone. Мартовский всплеск Covid в Шэньчжэне временно остановил производство. В мае карантины и беспорядки на заводах вынудили Apple отложить выпуск новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Протесты против карантинов на заводе Foxconn в Чжэнчжоу в ноябре стали причиной возможного дефицита iPhone 14 Pro в 6 млн экземпляров.

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Нестабильная производственная ситуация и рост геополитической напряженности вынуждают некоторые страны пытаться уменьшить зависимость от Китая. Вслед за США многие страны готовятся к вводу запрета на экспорт для ограничения возможностей Китая по производству передовых чипов. Это будет небыстрый процесс, который займёт много лет, пишет Techspot.