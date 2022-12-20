Злоупотребление доминирующим положением произошло с привязкой Marketplace к основному сайту Facebook

Европа недовольна компанией Meta*, считая её сервис Marketplace несправедливым по отношению к конкурентам. Привязав сайт социальной сети Facebook к Marketplace, компания дала сервису «существенное преимущество в распространении» перед конкурентами. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

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«С помощью своей социальной сети Meta имеет доступ к миллиардам пользователей по всему миру в месяц и миллионам активных рекламодателей», — говорится в заявлении комиссара ЕС по антимонопольному регулированию. «Мы опасаемся, что Meta связывает свою социальную сеть Facebook со своими службами онлайн-рекламы Facebook Marketplace. Соответственно, пользователи Facebook автоматически получают доступ к Facebook Marketplace, их согласия никто не спрашивает».

Ещё комиссия установила, что Meta навязывает несправедливые торговые условия конкурентам, размещающим рекламу в Facebook или Instagram. Это позволяет использовать полученные от конкурентов связанные с рекламой данные в интересах Facebook Marketplace. Если это подтвердится, речь идёт о нарушении правил ЕС, запрещающих злоупотребления доминирующим положением на рынке. ЕС может выписать штраф в размере до 10% от годового дохода Meta и запретить подобную практику.

В заявлении глава отдела конкуренции Meta в регионе EMEA ответил, что «утверждения Европейской комиссии необоснованны» и компания «продолжит работать с регулирующими органами, демонстрируя ориентированность наших инновационных продуктов на потребителя и конкурентоспособность».

В прошлом году Комиссия ЕС начала антимонопольное расследование практики секретной рекламы Facebook. Она пыталась понять, нарушала ли Meta правила конкуренции, используя данные рекламодателей в своих интересах. Опубликованное теперь заявление является формальным шагом в антимонопольном расследовании ЕС, информируя стороны о выдвинутых против них жалобах. Meta может изучать полученные документы, отвечать в письменной форме и запрашивать устное слушание для предоставления своих комментариев, пишет Engadget.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»