У зависящих от старого браузера компаний осталось два месяца

Компания Microsoft объявила об изменении своих планов по отказу от браузера Internet Explorer. Согласно уведомлению в официальной документации, Microsoft задействует обновление Edge для доставки устраняющего IE патча вместо применения центра обновления Windows, как планировалось поначалу. Программная «бомба» будет выпущена 14 февраля и позволит организациям обеспечить более плавный переход с Internet Explorer на Microsoft Edge.

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Microsoft заявляет, что это изменение не повлияет на организации, которые уже перешли с Internet Explorer на Edge на основе Chromium с его режимом совместимости с IE. Если же организации зависят от Internet Explorer, они должны принять меры сейчас, чтобы избежать сбоев в работе после 14 февраля, когда Microsoft отключит браузер.

Удаление Internet Explorer из современных версий Windows случится не за один день. Визуальные ссылки, такие как иконки в меню «Пуск» и на панели задач, будут сохраняться в системе до тех пор, пока Microsoft не выпустит не связанное с безопасностью обновление. Оно должно быть представлено 23 мая и будет необязательным для установки. Вторничные патчи за июнь 2023 уже будут обязательными. Администраторы могут взять дело в свои руки и раньше этих дат использовать политики отключения IE.

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Microsoft намеревается также прекратить поддержку браузера Edge в старых версиях Windows. Компания прекратит выпускать функциональные обновления и обновления безопасности Edge для Windows 7, 8 и 8.1 в январе. Microsoft, Google и другие авторы браузеров рекомендуют обновиться до Windows 10 или 11 для обеспечения безопасности своих компьютеров, пишет Neowin.