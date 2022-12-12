Ждать осталось около двух месяцев

Пара моделей смартфонов Galaxy S23 появилась в базе организации FCC пару недель назад, но там данные держатся в секрете. Того же нельзя сказать о китайской организации TENAA, которая выдала довольно подробный перечень характеристик аппарата Samsung Galaxy S23 Ultra.

реклама

Размеры у него 163,4 х 78,1 х 8,9 мм, вес 233 г. Размеры не изменились по сравнению с S22 Ultra. Это же относится к экрану с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 1440 х 3088 пикселей и соотношением сторон 19,3:9. Номинальная ёмкость аккумулятора 4855 мАч, а маркетинговая должна быть 5000 мАч.

Процессор разделён на три кластера с частотами ядер 3,36 ГГц, 2,8 ГГц и 2 ГГц. Это частоты Snapdragon 8 Gen 2, которого ждут во всех моделях Galaxy S23 в разогнанном виде.

Объём памяти составит 8 ГБ или 12 ГБ, хранилища 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. У Galaxy S22 Ultra была базовая версия 8/128 ГБ, но новая модель с такой конфигурацией может просто не продаваться в Китае.

Не видно также наличия спутниковой связи, как нет её в варианте iPhone 14 для Китая. В других странах должна применяться спутниковая сеть Iridium, причём применяться для повседневных задач, а не только для экстренных вызовов. Например, для отправки сообщений и даже изображений.

Не указаны камеры, но ожидается основная 200 Мп (1/1,3 дюйма, 0,6 мкм, разрешение по умолчанию 12 Мп), 3-кратные и 10-кратные камеры телефото с улучшенным качеством изображения. Основная камера получит запись видео 8K 30 кадров/с вместо 24 кадров/с.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Мероприятие Samsung Unpacked назначено на первую неделю февраля, продажи стартуют на пару недель позже, пишет GSMArena.