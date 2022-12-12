Пара моделей смартфонов Galaxy S23 появилась в базе организации FCC пару недель назад, но там данные держатся в секрете. Того же нельзя сказать о китайской организации TENAA, которая выдала довольно подробный перечень характеристик аппарата Samsung Galaxy S23 Ultra.
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Размеры у него 163,4 х 78,1 х 8,9 мм, вес 233 г. Размеры не изменились по сравнению с S22 Ultra. Это же относится к экрану с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 1440 х 3088 пикселей и соотношением сторон 19,3:9. Номинальная ёмкость аккумулятора 4855 мАч, а маркетинговая должна быть 5000 мАч.
Процессор разделён на три кластера с частотами ядер 3,36 ГГц, 2,8 ГГц и 2 ГГц. Это частоты Snapdragon 8 Gen 2, которого ждут во всех моделях Galaxy S23 в разогнанном виде.
Объём памяти составит 8 ГБ или 12 ГБ, хранилища 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. У Galaxy S22 Ultra была базовая версия 8/128 ГБ, но новая модель с такой конфигурацией может просто не продаваться в Китае.
Не видно также наличия спутниковой связи, как нет её в варианте iPhone 14 для Китая. В других странах должна применяться спутниковая сеть Iridium, причём применяться для повседневных задач, а не только для экстренных вызовов. Например, для отправки сообщений и даже изображений.
Не указаны камеры, но ожидается основная 200 Мп (1/1,3 дюйма, 0,6 мкм, разрешение по умолчанию 12 Мп), 3-кратные и 10-кратные камеры телефото с улучшенным качеством изображения. Основная камера получит запись видео 8K 30 кадров/с вместо 24 кадров/с.
Мероприятие Samsung Unpacked назначено на первую неделю февраля, продажи стартуют на пару недель позже, пишет GSMArena.