Нескромные системные требования включают в себя также видеокарты RTX 2070 Super или Radeon RX 6700 XT

Порт игры Returnal с PlayStation 5 на ПК стал одним из анонсов церемонии вручения наград в области видеоигр. Слухи о подготовке этого порта существовали не один месяц. Появление страницы игры в Steam позволило ознакомиться с системными требованиями.

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Игра Returnal была представлена на PS5 в прошлом году и получила высокие оценки критиков и геймеров, заработав ряд номинаций и наград. База Steam DB ещё в мае оказала, что игра недолго будет оставаться эксклюзивом PS5. Порт на ПК подтвердили на прошлой неделе.

Поиграть в неё с комфортом смогут далеко не все. На странице игры в Steam в качестве рекомендуемой видеокарты указаны RTX 2070 Super и RX 6700 XT. Это высокий уровень, хотя для A Plague Tale Requiem рекомендуется RTX 3070. Ещё Returnal просит 32 ГБ оперативной памяти.

Скорее всего эти требования нужны на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей на разрешении 4K. Игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Marvel's Spider-Man Remastered тоже требуют 32 ГБ только при использовании трассировки Ultimate Ray (4K/60fps).

По последней статистике Steam, у только 13,38% геймеров есть 32 ГБ памяти, а монитор 4K у 2,6%.





Минимальные требования Retunal ближе к народу: процессоры Intel Core i-6400/AMD Ryzen 5 1500X, GTX 1060/Radeon RX 580 и 16 ГБ памяти. SSD нужен во всех случаях и на нём 60 ГБ свободного дискового пространства, сообщает Techspot.

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64-бит (версия 1903).

Процессор: Intel Core i5-6400 (4 ядра, 2,7 ГГц) или AMD Ryzen 5 1500X (4 ядра, 3,5 ГГц).

Память: 16 ГБ.

Видеокарты: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ).

Хранилище: 60 ГБ свободного места, рекомендуется SSD.

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Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 10 64-бит (версия 1903).

Процессор: Intel i7-8700 (6 ядер, 3,7 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер, 3,7 ГГц).

Память: 32 ГБ.

Видеокарты: Nvidia RTX 2070 SUPER (8 ГБ) или AMD RX 6700 XT (12 ГБ).

Хранилище: 60 ГБ свободного места, рекомендуется SSD.