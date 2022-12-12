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Для порта игры Returnal на ПК рекомендуется 32 ГБ оперативной памяти
Нескромные системные требования включают в себя также видеокарты RTX 2070 Super или Radeon RX 6700 XT
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
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Порт игры Returnal с PlayStation 5 на ПК стал одним из анонсов церемонии вручения наград в области видеоигр. Слухи о подготовке этого порта существовали не один месяц. Появление страницы игры в Steam позволило ознакомиться с системными требованиями.

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Игра Returnal была представлена на PS5 в прошлом году и получила высокие оценки критиков и геймеров, заработав ряд номинаций и наград. База Steam DB ещё в мае оказала, что игра недолго будет оставаться эксклюзивом PS5. Порт на ПК подтвердили на прошлой неделе.

Поиграть в неё с комфортом смогут далеко не все. На странице игры в Steam в качестве рекомендуемой видеокарты указаны RTX 2070 Super и RX 6700 XT. Это высокий уровень, хотя для A Plague Tale Requiem рекомендуется RTX 3070. Ещё Returnal просит 32 ГБ оперативной памяти.

Скорее всего эти требования нужны на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей на разрешении 4K. Игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Marvel's Spider-Man Remastered тоже требуют 32 ГБ только при использовании трассировки Ultimate Ray (4K/60fps).

По последней статистике Steam, у только 13,38% геймеров есть 32 ГБ памяти, а монитор 4K у 2,6%.


Минимальные требования Retunal ближе к народу: процессоры Intel Core i-6400/AMD Ryzen 5 1500X, GTX 1060/Radeon RX 580 и 16 ГБ памяти. SSD нужен во всех случаях и на нём 60 ГБ свободного дискового пространства, сообщает Techspot.

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 10 64-бит (версия 1903).
  • Процессор: Intel Core i5-6400 (4 ядра, 2,7 ГГц) или AMD Ryzen 5 1500X (4 ядра, 3,5 ГГц).
  • Память: 16 ГБ.
  • Видеокарты: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ).
  • Хранилище: 60 ГБ свободного места, рекомендуется SSD.
рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Рекомендуемые:

  • Операционная система: Windows 10 64-бит (версия 1903).
  • Процессор: Intel i7-8700 (6 ядер, 3,7 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер, 3,7 ГГц).
  • Память: 32 ГБ.
  • Видеокарты: Nvidia RTX 2070 SUPER (8 ГБ) или AMD RX 6700 XT (12 ГБ).
  • Хранилище: 60 ГБ свободного места, рекомендуется SSD.
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#игры
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