После 28 декабря 2024 смартфоны без этого разъёма будут запрещены к продаже

28 декабря 2024 года станет тем днём, когда новые аппараты iPhone и все другие проводные заряжаемые устройства в Евросоюзе должны начать поставляться с портом USB-C. У Apple есть 24 месяца для перехода с проприетарного разъёма Lighting на Type-C в айфонах. Правда, Apple обещает сделать это уже в следующем году.

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После более десятилетия борьбы за универсальный стандарт зарядки Европейская комиссия в октябре нынешнего года подавляющим большинством голосов проголосовала за закон. Согласно ему, к 2024 году все смартфоны, планшеты и другая компактная электроника, продаваемая в Евросоюзе, будут обладать портами USB-C. Европейский совет утвердил это несколькими неделями позже.

Теперь закон USB-C был опубликован в официальном журнале ЕС, где в качестве крайнего срока называется 28 декабря 2024 года. Это относится к смартфонам, планшетам, цифровым камерам, портативным консолям и прочей электронике с проводной зарядкой. Ноутбуков это тоже касается, хотя у них крайний срок 28 апреля 2026 года.

Больше всего среди крупных производителей от этого пострадает Apple. Она выступает против обязательного использования USB-C, считая это вредным для инноваций. Компания напоминает, что европейские власти когда-то хотели заставить её пользоваться Micro-USB. Если бы это случилось, Lightning и USB-C не были бы изобретены, полагает Apple. Ещё там уверены, что унификация создаст больше электронных отходов из-за количества зарядных устройств, которые пользователям придётся выбросить.

После решения ЕС Apple признала, что в iPhone придётся отказаться от порта Lightning. В отличие от USB-C, он не поддерживает стандарт USB 3.1 gen 2 и ограничен мощностью 14 Вт.

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iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в следующем году могут поддерживать высокоскоростную передачу данных (минимум USB 3.2 или Thunderbolt 3), а два стандартных аппарата получат скорости USB 2.0, пишет Techspot.