Новые функции безопасности защитят больше данных от хакеров и правоохранительных органов

Злоумышленникам теперь может быть тяжелее украсть пользовательские данные в iCloud и даже сама Apple пересматривает свой доступ к конфиденциальному контенту. Компания внедряет меры безопасности, от расширенного сквозного шифрования до отмены предназначенной для выявления возможных преступников программы. Функция Advanced Data Protection применяет сквозное шифрование к большему количеству данных iCloud. Apple уже шифровала 14 категорий данных, а теперь будет шифровать 23 категории, включая резервные копии устройств iCloud, фотографии и заметки. Календарь, контакты и Почта iCloud останутся незашифрованными.

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Расширенная защита данных доступна в США в рамках программы Apple Beta Software Program. Другие страны должны подождать начала 2023 года. При использовании этой технологии потребуется настроить альтернативный метод восстановления, так как у Apple не будет ключей.

Две новые меры безопасности направлены на предотвращение неправомерного использования учётных записей и устройств. Проверка контактного ключа iMessage пригодится активистам, правительственным чиновникам и журналистам, чтобы удостовериться в подлинности участников чата. Придёт автоматическое оповещение, если спонсируемому государством хакеру или другому злоумышленнику удалось добавить своё устройство к учётной записи. Пользователи с включенной функцией смогут сравнивать коды подтверждения через FaceTime, защищённые звонки и лично.

Пользователи iCloud получат аппаратные ключи безопасности в рамках двухфакторной аутентификации. Это как подключаемые ключи, так и ключи NFC, которые достаточно разместить рядом с iPhone. Защита iMessage и электронных ключей будет доступна в 2023 году.

Apple отказывается от противоречивых действий по проверке материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Это произошло после «обширных консультаций» с экспертами и компания решила, что сможет защитить детей и без поиска таких данных.

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Apple называет новые функции безопасности полезными инструментами для всех категорий пользователей, заботящихся о конфиденциальности и безопасности. Однако, они могут спровоцировать новые конфликты между Apple и правоохранительными органами. ФБР и другие агентства часто критиковали Apple за сложности получения доступа к данным на iPhone из-за сквозного шифрования iOS. Теперь полиция может лишиться доступа к данным в iCloud, которые раньше могла получить по запросу суда. Теперь у Apple не будет ключей шифрования и доступа к данным, пишет Engadget.