Он не достигает уровня Dimensity 9200, но отставание не критичное

Представив недавно флагманский мобильный процессор Dimensity 9200, компания MediaTek теперь анонсировала наверняка более востребованный чип для аппаратов следующего года. Речь идёт о модели Dimensity 8200.

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MediaTek говорит, что процессор «даст взаимодействие флагманского уровня по более доступной цене» по сравнению с 9200. Также сказано, что чип «улучшит игровой процесс» для аппаратов средней категории или близких к флагманским. В полноценных флагманах будет применяться Dimensity 9200.

Новый чип TSMC на техпроцессе 4 нм весьма похож на флагман прошлого поколения MediaTek Dimensity 9000. Они 8-ядерные, с поддержкой связи 3GPP Release-16 5G, Wi-Fi 6E и экранов QHD с частотой 120 Гц. Программное обеспечение для камер Dimensity 8200 почти не отличается. Поддерживается разрешение до 320 Мп, но только двойная экспозиция в секунду вместо тройной.

Даже APU 580 приносит почти идентичную APU 590 в Dimensity 9000 обработку алгоритмов ИИ. Графический движок Mali-G610 получил на одно шейдерное ядро меньше, чем Mali-G710 в 9000. Это означает производительность флагманов 2022 года по более доступным ценам.

В отличие от большинства флагманских чипов, Dimensity 8200 не имеет ядра Cortex-X. В нём используются Cortex-A78 и Cortex-A55, как в Snapdragon 888 и Exynos 2100. MediaTek разогнала одно ядро A78 до 3,1 ГГц, три других имеют частоту 3 ГГц, у четырёх A55 частота 2 ГГц. Это заметно выше, чем на прежних аппаратах с этими ядрами.

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Dimensity 8200 должен появиться в составе смартфонов уже в этом месяце, если верить производителю. Недостатком чипа может быть отсутствие поддержки полос частот mmWave. Это закрывает ему путь в США, но не в Европу, пишет Androidcentral.