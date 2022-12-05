Опубликованы официальные характеристики моделей Asus Radeon RX 7900 Series TUF Gaming

Компания Asus стала первым сторонним производителем видеокарт, официально назвавшим тактовые частоты своих моделей серии Radeon RX 7900. Как сообщалось в ноябре, Asus стала первой представившей свои карты Radeon RX 7900 компанией. Это модели 7900 XTX и RX 7900 XT серии TUF Gaming с конструкцией с тремя вентиляторами. Она займёт в системном корпусе целых 3,6 слота и оснащена тремя 8-контактными разъёмами питания. На этот раз Asus назвала тактовые частоты четырёх анонсированных моделей.

реклама

Названы как частоты по умолчанию, так и в режиме разгона. Последний содержит самые высокие официально поддерживаемые программным обеспечением Asus GPU Tweak частоты. Это означает, что до этой частоты карты можно разгонять и не потерять гарантию.

Номинальная частота карт Radeon RX 7900 XT равна 2300 МГц, а частота в режиме Boost составляет 2500 МГц. Для карты Radeon RX 7900 XT эти значения равны 2000 МГц и 2400 МГц соответственно.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition

Номинальные частоты:

до 2565 МГц (Boost Clock) +2,6%.

до 2395 МГц (Game Clock) +4,1%.

В разгоне:

до 2615 МГц (Boost Clock) +4,6%.

до 2455 МГц (Game Clock) +6,7%.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition

Номинальные частоты:

до 2500 МГц (Boost Clock) +4,1%.

до 2130 МГц (Game Clock) +6,5%.

В разгоне:

до 2535 МГц (Boost Clock) +5,6%.

до 2175 МГц (Game Clock) +8,7%.

Версия OC Edition карты Radeon RX 7900 XTX TUF Gaming имеет частоту GPU по умолчанию 2565 МГц, что означает заводской разгон на 2,6%. В режиме OC частота на 4,6% превышает спецификации AMD. Модель RX 7900 XT TUF OC разогнана сильнее. По умолчанию частота её GPU 2500 МГц, что на 4,1% выше указанной в спецификациях, а в режиме OC программным обеспечением она разгоняется на 5,6%.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Игровые частоты ещё выше, но даже при правильном охлаждении скорее всего карта будет работать на Boost Clock, нежели на Game Clock. Эти улучшения производительности аналогичны приросту на картах Radeon RX 6900 XT TUF OC Gaming, но тогда у Asus была версия TUF TOP Edition с ещё большим разгоном, пишет Videocardz.