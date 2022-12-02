В этот портативный компьютер можно поставить видеокарту шириной в два слота

Компания Xiaomi стала известна как производитель смартфонов, после чего занялась планшетами, часами, пылесосами и всем остальным. Теперь она собирается представить первый для себя персональный компьютер Mini Host небольшого размера. Также она готовит компьютер форм-фактора SFF. Он напоминает Intel NUC и содержит APU AMD Ryzen 7 6800H со встроенной графикой iGPU Radeon 680M, 16 ГБ памяти, 512 ГБ SSD и стоит 3999 юаней ($570).

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Мини-ПК Xiaomi Host должен был быть представлен 1 декабря наряду со смартфонами Xiaomi 13, но из-за смерти бывшего главы Китая мероприятие перенесли. Утечка на сайте Weibo позволяет познакомиться с Host Mini PC чуть ближе.

Корпус содержит только блок питания XM22AL5X с номинальной мощностью 100 Вт. При желании его можно заменить. Имеется два слота для установки небольшой видеокарты.

Дизайн выполнен в матовом чёрном цвете с шестиугольными узорами. Сбоку нет вентиляции, как и спереди. Быть может, отверстия найдутся в верхней и нижней частях корпуса. Сзади есть место для установки двух 80 мм или 90 мм вентиляторов. Можно установить материнскую плату формата Mini-ITX.

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Ещё есть интересный механический ключ на задней панели, который можно использовать с входящим в комплект поставки колпачком. Сочетание клавиш Win+M в Windows 11 сворачивает все окна, но в данном случае функциональность может быть другой, пишет WCCFTech.