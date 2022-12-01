Компания Google работает над исправлением ошибки, по причине которой мобильное приложение YouTube аварийно прекращает работу у некоторых пользователей устройств на системе Apple iOS. В твите Google сказано, что в компании знают о сбоях и что ведётся работа над их исправлением.
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В момент появления этой новости дополнительных комментариев от представителей YouTube не поступало. Google тоже не спешила отвечать на вопросы представителей прессы, в результате чего невозможно было из первых рук узнать, насколько распространена эта проблема среди обладателей устройств на iOS. У большинства из них никаких неполадок не наблюдается и видео работает без перебоев. Сервис DownDetector показал, что только в США зафиксировано свыше 7500 сообщений о неработающем приложении YouTube, пишет Engadget.