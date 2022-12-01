Уволено будет около 1100 сотрудников по всему миру

Третья по капитализации криптовалютная биржа Kraken представила план, призванный помочь ей пережить криптозиму. Как и компании в других сферах деятельности, Kraken надумала сократить операционные расходы и численность персонала на 30%. Это означает увольнение примерно 1100 сотрудников по всему миру.

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«Сегодня мы объявляем об одном из самых сложных решений в истории Kraken. Мы уменьшаем численность персонала примерно на 1100 человек или на 30%, чтобы соответствовать сложившимся рыночным условиям», — заявил соучредитель и генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл. «Мы очень благодарны за вклад тех, кого затрагивает это объявление, и сделаем всё, чтобы помочь им найти новые возможности. Все затронутые сотрудники были уведомлены сегодня утром».

Kraken обещает «всестороннюю поддержку» уволенным сотрудникам. Они получат зарплату за 16 недель (включая период оплачиваемого отпуска) и все причитающиеся бонусы за достижения. Имеющие право получат четыре месяца непрерывного медицинского страхования, включая период оплачиваемого отпуска, и консультационные услуги. Ещё уволенный персонал получит расширенное окно для реализации своих законных опционов на акции, визовую и иммиграционную поддержку, помощь в поиске новой работы.

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Биржа FTX рухнула, унеся с собой BlockFi, так что возникли опасения за судьбу остальных централизованных бирж. Увольнения помогут Kraken избежать подобной участи, пишет Neowin.