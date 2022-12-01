Оно должно появиться в смартфонах в ближайшие месяцы

Компания Corning расширяет список своих продуктов Gorilla Glass, представив очередное защитное стекло для мобильных устройств. Gorilla Glass Victus 2 использует новый состав стекла, который якобы улучшает шансы пережить падения на шероховатые поверхности, такие как бетон. При этом обещан уровень защиты от царапин как у оригинального стекла Gorilla Glass Victus.

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В лабораторных испытаниях стекло Victus 2 выдерживало падение с высоты до одного метра на имитирующую бетон поверхность. Конкурирующие алюмосиликатные стекла прочих производителей обычно не выдерживают падений с полуметровой или даже меньшей высоты, утверждает Corning. Ещё стекло Victus 2 выдерживает падение с высоты до двух метров на более гладкие поверхности, напоминающие асфальт.

Защитное стекло продолжаёт оставаться важным компонентом смартфонов. Исследование показало, что в США, Китае и Индии, где смартфонов продают больше всего, долговечность принимают во внимание 84% покупателей. Чаще смотрят только на бренд.

Современные смартфоны почти на 15% тяжелее моделей 4-летней давности, что повышает шансы повреждения при их падении. Размер экранов вырос в среднем на 10%. Большая площадь экрана повышает вероятность поцарапать его.

Corning скорее всего является крупнейшим в мире производителем защитного стекла для мобильных устройств. Химически упрочнённое стекло создали в 1960-х годах, но коммерческое распространение началось в середине 2000-х годов, когда Apple поставила его в айфоны первого поколения. Сейчас стекло Gorilla Glass применяется на более чем 8 млрд устройств более чем 45 ведущих производителей.

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Gorilla Glass Victus 2 уже отправили нескольким клиентам. Можно рассчитывать увидеть это стекло в составе устройств в начале января на выставке CES 2023, пишет Techspot.