В августе менеджер паролей LastPass сообщил, что случился инцидент, в рамках которого был получен доступ к его среде разработки. Это стало причиной утечки некоторых фрагментов кода и проприетарной технической документации, тогда как данные пользователей остались нетронутыми.
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Теперь произошёл другой «инцидент» и на этот раз пользователи могут начинать беспокоиться. В обновлении сообщения о первом случае генеральный директор LastPass Карим Тубба сообщил, что компания зафиксировала необычную активность у неназванного стороннего сервиса облачных хранилищ, который используется LastPass и его дочерней компанией GoTo.
Компания начала расследование этого вопроса, воспользовавшись услугами фирмы по кибербезопасности Mandiant и поставив в известность правоохранительные органы. Сейчас установлено, что злоумышленник использовал информацию из августовского взлома для получения доступа к «определённым элементам» данных клиентов в общем облаке. Пароли пользователей якобы зашифрованы и находятся в безопасности.
Расследование ещё продолжается и LastPass оценивает степень ущерба. Продукты и сервисы LastPass продолжают работать. Остаётся ждать дальнейших новостей по поводу этого расследования, пишет Neowin.