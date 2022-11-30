Из-за дефицита многие могут передумать покупать айфоны

Новый отчёт аналитика Apple Минг-Чи Куо говорит о значительном дефиците аппаратов этого производителя в конце года. Прогнозируется, что Apple выпустит 70-75 млн экземпляров iPhone 14 Pro и Pro Max, что на 15-20 млн уступает первоначальным прогнозам. Информационное агентство Bloomberg на днях предположило, что Apple недосчитается только 6 млн аппаратов.

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В дефиците виновата недавняя вспышка COVID-19 в Китае. Из-за неё пришлось закрывать заводы на карантин, что привело к протестам рабочих на предприятии Foxconn. Куо пишет, что предприятия Pegatron и Luxshare ICT получат примерно 10% заказов на iPhone 14 и 14 Pro соответственно. Это может снизить дефицит, но не раньше конца декабря.

Аппараты iPhone 14 Pro стоят довольно дорого, так что их дефицит в таком количестве заметно ударит по доходам компании в этом квартале.

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Сейчас iPhone 14 Pro и 14 Pro Max отсутствуют в магазинах Apple Store в США. Датой реализации заказов указано 29 декабря. Куо считает, что покупатели не станут ждать появления нового iPhone 14 Pro, когда последствия рецессии начнут усиливаться. Он уверен, что «большая часть спроса на серию iPhone 14 Pro в условиях экономического спада исчезнет из-за разрыва спроса и предложения, а не будет отложена», пишет GSMArena.