Большая часть опрошенных хотели бы заплатить $700 или $800

Карта Nvidia GeForce RTX 4080 стала второй в иерархии этого производителя среди пользовательских моделей нового поколения. Если верить недавно проведённому опросу, её высокая производительность обходится геймерам чересчур дорого. При стоимости $1200 она поддерживает DirectX 12 Ultimate, по скорости опережая лидера прошлого поколения GeForce RTX 3090 Ti.

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Несмотря на высокую графическую производительность и 16 ГБ памяти, большинство геймеров в недавнем опросе назвали цену завышенной. Они считают, что технологии могут развиваться при сохранении прежнего уровня цен. Этому способствует массовое производство и дальнейшая миниатюризация, но факторы вроде пандемии и дефицита толкают цены вверх.

Согласно опросу TechPowerUp с более чем 11000 участников, GeForce RTX 4080 больше подходит цена в $800, хотя почти столько же людей предпочли бы заплатить $700. RTX 3080 стоит как раз $700, так что многие готовы были заплатить за переход на поколение выше дополнительные $100, но никак не $500. Впрочем, Nvidia уже распродала RTX 4080 на своём сайте. Правда, розничные магазины отчитывались о слабом спросе на них.

22% опрошенных полагают, что идеальной ценой на RTX 4080 16 ГБ были бы $800, 21,7% назвали $700, а 14,5% мечтают о ценнике в $600. Нашлись фантазёры, готовые взять эту карту за менее чем $400. Мало кто согласен на сумму от $1200, а именно 2,5% опрошенных.

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Ранее ожидалось появление модели RTX 4080 12 ГБ, но её отменили и теперь она ожидается под именем RTX 4070 Ti, пишет Digitaltrends.