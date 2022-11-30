Новые блоки питания от Asus совместимы с ATX 3.0 и предлагают мощность до 1000 Вт

Новый блок питания Asus ROG Strix Gold Aura Edition предлагает последний стандарт ATX 3.0 для подачи питания, улучшенное охлаждение, поддержку новых 16-контактных разъёмов PCIe для видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090. Для любителей мигающих огоньков есть светодиодная подсветка.

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Новый блок питания Asus выпустят в версиях мощностью 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт. У него есть увеличенный радиатор для снижения уровня шума и температуры, что позволяет надеяться на более длительный срок службы. Вентилятор размером 135 мм получил «аксиально-технический дизайн», использующий двойные шарикоподшипники для повышения срока работы и лопасти увеличенного размера для усиления воздушного потока. Блок имеет тот же сертификат 80 Plus Gold, что и другие модели Asus. Японские конденсаторы с низким ESR прослужат в два раза дольше стандартных.

Asus упоминает свои видеокарты ROG Strix GeForce RTX 4090 и TUF Gaming GeForce RTX 4090, которые могут работать с этим блоком, избавляя от необходимости в переходниках.

Название Aura Edition используется по причине совместимости с Aura Sync. Это даёт возможность управлять подсветкой логотипа RGB Fearless Eye с помощью 3-контактного разъёма RGB на стандартных материнских платах. Asus даёт 10-летнюю ограниченную гарантию на блок и 3-летнюю на подсветку.

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Пока не были названы сроки появления блоков в продаже и их цены, пишет WCCFTech.