Будут выбирать 6% самых неэффективных сотрудников

Технологические компании продолжают увольнять свой персонал и только в прошлой новости были описаны планы сокращений в HP. Google не отстаёт и собирается избавиться от 10000 неэффективных сотрудников.

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Компания хочет применить новую систему управления эффективностью, чтобы менеджеры получили возможность увольнять тысячи неэффективных сотрудников с начала следующего года. Менеджеры смогут назначать 6% (в отличие от традиционных 2%) персонала Alphabet неэффективными. Это равнозначно примерно 10000 сотрудникам.

Получившие низкую оценку руководства сотрудники будут уволены. Такие же рейтинги могут применяться для прекращения выдачи бонусов и акций.

В адресованном Alphabet письме британский инвестор-миллиардер Кристофер Хон утверждает, что численность персонала компании не соответствует текущей ситуации в бизнесе. Он жалуется, что сотрудникам платят слишком много по сравнению с коллегами в других технологических компаниях такого уровня, и что Alphabet может нормально работать с гораздо меньшим числом высокооплачиваемых профессионалов. Хон написал письмо от имени хедж-фонда TCI, которому принадлежат акции Alphabet на $6 млрд.

В начале ноября говорилось, что Amazon собирается уволить тысячи сотрудников на фоне проблем в экономике. Глава Meta* объявил об увольнении более 11000 сотрудников по всему миру, тогда как Twitter лишился чуть ли не половины сотрудников, пишет Neowin.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»