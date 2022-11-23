Очередная технологическая компания увольняет людей

Производитель персональных компьютеров и принтеров, компания HP, собралась сократить до 10% своих сотрудников по всему миру, которых насчитывается 61000 человек. Это произойдёт в следующие три года. Причиной называется падение спроса на персональные компьютеры, из-за чего прибыль компании тоже снизилась.

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В этом финансовом году компания ждёт падения продаж компьютеров на 10%. Главный исполнительный директор Энрике Лорес называет это «сложной рыночной конъюнктурой».

Сначала снижение спроса на компьютеры HP затрагивало недорогие потребительские устройства. Лорес говорит, что спрос сократился с тех пор, как разные компании начали сокращать персонал и инвестиции в технологии.

По данным аналитической фирмы Gartner, мировые поставки компьютеров в третьем квартале равны 68 млн экземпляров. Это на 19,5% меньше показателя годичной давности. Это самое глубокое падение рынка с тех пор, как Gartner начала вести статистику рынка ПК в середине 1990-х годов. Снижение наблюдается вот уже четыре квартала подряд.

Поставки компьютеров в 2021 году выросли на 55% из-за пандемии. когда многие сидели дома. В первом квартале 2022 года поставки значительно упали, так что бум продаж подошёл к концу.

HP собралась израсходовать около $1 млрд долларов на реструктуризацию. Примерно 60% этой суммы будет потрачено в 2023 финансовом году. К концу 2025 финансового года компания надеется экономить до $1,4 млрд в год.

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Поскольку рынок компьютеров продолжает ухудшаться, HP будет инвестировать в новые направления бизнеса, такие как сервисы по подписке. Ещё компания изучит планы выпуска других продуктов, вроде бумаги для принтеров, пишет Neowin.