В игре временно появился автомобиль Rocket League Octane

Компания Epic Games назвала дату начала финального события Fortnite Chapter 3. Событие под названием «Перелом» (Fracture) подведёт черту под боевым пропуском 4 сезона, давая несколько способов быстрее повышать уровень.

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В финальном событии главы 3 игроки возьмут в свои руки судьбу острова, как в одиночку, так и с отрядом. Боевой пропуск Fortnite Season 4 закончится после этого события, так что игрокам следует поторопиться получить всё возможное, в том числе бонусные стили и награды. В конце сезона неизрасходованные боевые звёзды откроют первые доступные награды боевого пропуска.

Событие третьей главы Fortnite будет называться стартует 3 декабря. Плейлист Fracture будет доступен в Fortnite за 30 минут до начала события. Fracture будет поддерживать группы до четырёх игроков. Находясь вдали от ПК или консолей, можно воспользоваться сервисами Xbox Cloud Gaming или Nvidia GeForce NOW, чтобы играть на других устройствах, включая смартфоны.

Если зайти в игру в период со 2 по 4 декабря, можно получить Toasty Roast, отмечающую начало конца главы 3.

С 22 по 29 ноября проходит «Неделя птичьих засад», когда из птиц будет выпадать ценное оружие. Можно выполнять квесты с ними для получения опыта и достигать бонусных целей, дающие жетоны повышения уровня.

Дальше начнётся неделя корзины со скидками (29 ноября - 3 декабря). Товары и услуги для персонажей будут доступны со значительными скидками. Как и в случае с «Неделей птичьих засад», потребуется выполнять специальные квесты для получения опыта, а также достигать бонусных целей для получения жетонов повышения уровня.

Обновление Fortnite от 15 ноября до версии 22.40 принесло автомобиль Octane из игры Rocket League. На нём можно прыгать, уклоняться, летать и ездить по стенам. Также в обновлении появился Grapple Glider (пистолет с присоской), позволяющий взмыть в воздух подальше от опасности. Его можно найти в сундуках, хромированных сундуках и грузах с припасами.

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Игра Fortnite доступна на ПК, Xbox, Nintendo Switch и PlayStation, напоминает WCCFTech.