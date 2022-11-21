В следующем году они могут начать применяться на практике

Существуют телевизоры, где вместо традиционных динамиков для воспроизведения звука используются вибрирующие панели. Компания LG Display расширяет сферу применения этой технологии на автомобили. Она представила Thin Actuator Sound Solution, собираясь открыть новую эру информационно-развлекательных систем автомобилей.

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LG Display рассказывает, что её продукт применяет технологию плёночного возбудителя, создающую звуки путём вибрации панелей экрана и других материалов внутри кузова автомобиля. Это даёт насыщенный трёхмерный звук с эффектом погружения.

Вибрирующая панель создана совместно с одной из всемирно известных в сфере аудио компаний. Размер панели 150 х 90 мм, толщина 2,5 мм. Весит она 40 г, что означает 30% веса и 10% толщины обычного автомобильного динамика, размер и тяжесть которого определяет наличие звуковой катушки, диффузора и магнита.

Небольшой размер означает, что устройство можно поставить внутри автомобиля куда угодно. Это может быть приборная панель, обшивка потолка, стойки и подголовники. LG Display описывает экологичность своего предложения. В нём нет редкоземельных элементов, таких как неодим (Nd), которые есть в классических динамиках.

Чаще всего подобные интересные технологии попадают новости и больше о них никто никогда не слышит. На этот раз LG Display говорит, что планирует начать коммерческое производство Thin Actuator для автомобилей в первой половине следующего года.

Компания покажет свои технологии на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе в начале января. Thin Actuator уже имеет награду за инновации в категории «Развлечения и безопасность в автомобиле» от Ассоциации потребительских технологий. Награду дали за эффективность использования пространства, инновации в дизайне, в области звука и экологичности.

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В августе LG представила 97-дюймовую панель OLED, создающую «кинематографический» звук 5.1 с помощью тонкоплёночного возбудителя на задней панели с вибрацией дисплея. Эта же технология применяется в OLED-телевизоре Sony Bravia AG9, вспоминает Techspot.