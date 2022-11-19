Речь идёт о виртуальном суперкомпьютере, применяющем виртуальные машины Azure для ускорения генеративных моделей ИИ

Компании Nvidia и Microsoft сообща трудятся над виртуальным суперкомпьютером с экземплярами Azure на базе GPU. Цель разработки состоит в ускорении новейших алгоритмов ИИ, чтобы можно было создавать более реалистичные произведения искусства или проводить исследования с применением ИИ.

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Генеративные модели ИИ полезны в разных сценариях применения. Алгоритмы машинного обучения способны создавать уникальные образы или предсказывать исходный код. Партнёрство между двумя глобальными технологическими корпорациями должно ускорить эти возможности, создав «суперкомпьютер с ИИ» в облаке.

Nvidia и Microsoft сообщили о «многолетнем сотрудничестве». Его цель состоит в создании наиболее мощного суперкомпьютера для использования в качестве ускорителя алгоритмов ИИ и машинного обучения. Применяется облачная платформа Microsoft Azure и высокопроизводительные графические процессоры Nvidia. Ряд прочих компонентов ускоряют весь коммуникационный стек.

Аппаратная часть состоит из «десятков тысяч» корпоративных GPU Nvidia A100 (на архитектуре Ampere) и H100 (архитектура Hopper). Облачная инфраструктура содержит виртуальные машины Microsoft серий ND и NC с графическим ускорением. Сетевая технология Quantum-2 400 Гбит/с InfiniBand и программный пакет AI Enterprise соединяют коммуникационное устройство воедино.

Новый дизайн суперкомпьютера с ИИ работает как облачная служба с Azure. Потребители могут приобретать ресурсы, «как это бывает с настоящим суперкомпьютером», а программный уровень резервирует виртуальные машины.

Архитектурно всё так же, как у физического суперкомпьютера, но он работает на виртуальных машинах «в облаке». Главным преимуществом станет отсутствие необходимости в специальном крупном физическом устройстве в помещении или исследовательской лаборатории. При этом полученные возможности позволят предприятиям масштабировать виртуальные экземпляры «вплоть до уровня суперкомпьютера».

Основное внимание такого виртуального суперкомпьютера сосредоточено на улучшении и развитии генеративных моделей ИИ. Эта динамично развивающаяся область исследований ИИ, опирающаяся на такие модели, как Megatron Turing NLG 530B, для «неконтролируемых самообучающихся алгоритмов с целью создания нового текста, кода, цифровых изображений, видео или аудио».

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Nvidia рассказывает, как ускоряется развитие технологий ИИ, растёт интерес к нему. Прорывы в этой сфере вызвали множество новых исследований, стартапов и корпоративных приложений. Сотрудничество с Microsoft даст клиентам и исследователям современную инфраструктуру и программное обеспечение с ИИ, пишет Techspot.